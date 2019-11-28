«Нафтогаз» заверил, что не станет перекрывать газовый вентиль

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не планирует перекрывать газовый вентиль, тем самым прекращая поток газа из России, даже если с российской стороной не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

Он считает, что вентиль перекроет «Газпром», а не «Нафтогаз».

Витренко также напомнил, что если газ будет поступать без оформления соответствующих документов, то Киев определит его как газ «неопределенного собственника» и будет оставлять его в своих хранилищах, не используя при этом.

«Весь, целиком. Украина не будет его воровать, забирать, потреблять, ничего с ним делать не будет, а будет его хранить до тех пор, пока собственник не придет с документами», — пояснил он.

В заключении он добавил, что Украина никогда не воровала газ у России.

Стоит напомнить, что действующих контракт России и Украины заканчивается в конце 2019 года, в настоящее время стороны пытаются договориться о продолжении поставок.