Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

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Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий. Об этом сообщает RT.

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.

«Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы», — пояснили в институте.

Речь идет о тех сферах, где максимум действий выполняются механически.

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