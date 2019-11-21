США оценили «Северный поток — 2» как «рычаг влияния» России в Европе

Заместитель министра энергетики США Марк Менезес высказался в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал проекты «рычагами влияния» России в Европе. Замминистра энергетики подчеркнул, что США выступают за укрепление на территории Европы независимости, суверенитета и энергетической безопасности.

Менезес добавил, что по этой причине Вашингтон стремится к развитию и росту торговли энергоресурсами с ЕС, а также одобряет собственные усилия Евросоюза по усилению конкурентоспособности рынков энергетики.

Это же, по словам заместитель министра энергетики США, является причиной выступления американских представителей и их союзников против реализации «Северного потока — 2».

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