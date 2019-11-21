Совфед оценил желание Украины апеллировать решение Дании по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание главы минэнерго Украины Алексея Оржеля о намерении Киева подать апелляцию в отношении решения Дании разрешить строительство последнего участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Он назвал высказывание министра энергетики «комичным». Сенатор также добавил, что Киев пытается саботировать маршруты для возвращения российского газа в ГТС Украины.

«При этом, когда Россия предлагает Украине сохранить транспортировку, они ее сразу отвергают», — отметил Джабаров.

По его мнению, намерение украинской стороны не будет нести за собой каких-либо последствий, поскольку Дания не обратит внимания на апелляцию, а суды не будут ее рассматривать.

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