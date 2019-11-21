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Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Политик не сказал, в каком именно месяце начнутся поставки газа по газопроводу.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что трубопровод начнет действовать в ближайшие месяцы, возможно, до конца текущего года.

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