IKEA намерена открыть несколько тысяч пунктов выдачи заказов в России

Шведская торговая сеть IKEA собирается открыть несколько тысяч пунктов выдачи заказов в России в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя организации обеспечения заказов покупателей IKEA в России Норберта Степновски.

Уточняется, что открытие пунктов будет осуществляться поэтапно, точные сроки и география будущих пунктов пока формируются.

По словам Степновски, сегодня компания работает с 70 пунктами самовывоза в России, которые принадлежат транспортным компаниям-партнерам ретейлера.

Так, в рамках концепции укрепления позиций в онлайн-сегменте ретейлер открыл сегодня распределительный центр прямой доставки под Санкт-Петербургом, который будет обслуживать около 150 тыс. заказов в год.

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