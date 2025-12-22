На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными сертификатами

В МВД РФ предупредили об обмане с подработкой на продаже подарочных сертификатов
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать схему для обмана россиян, в ходе которой они предлагают «подработку» на продаже подарочных сертификатов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что аферисты публикуют объявления об удаленной работе в группах и каналах в мессенджерах и переводят в отдельную переписку или беседу откликнувшегося человека, предлагая заработать на онлайн-продаже подарочных сертификатов. В данном случае исполнитель выполняет роль посредника. Он публикует объявления, получает деньги от покупателя, берет процент и остальное переводит третьему лицу. Покупателю отправляют нерабочий или недействительный подарочный сертификат, и на этом коммуникация завершается.

«В результате ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления», — рассказали в МВД.

В ведомстве призвали к осторожности при поиске работы.

До этого актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в шоу «Звезды сошлись», что попалась на уловку мошенников. Бледанс сообщила, что инцидент случился во время сильной жары в Москве. Она ожидала курьера с вентилятором, когда ей позвонили злоумышленники, которые представились доставщиками. Они попросили артистку назвать код из SMS-сообщения. Впоследствии злоумышленники получили доступ к управлению счетами артистки и сделали несколько заявок на кредиты.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники могут «заразить» гаджеты россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами