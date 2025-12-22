Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными сертификатами

В МВД РФ предупредили об обмане с подработкой на продаже подарочных сертификатов

Мошенники начали использовать схему для обмана россиян, в ходе которой они предлагают «подработку» на продаже подарочных сертификатов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что аферисты публикуют объявления об удаленной работе в группах и каналах в мессенджерах и переводят в отдельную переписку или беседу откликнувшегося человека, предлагая заработать на онлайн-продаже подарочных сертификатов. В данном случае исполнитель выполняет роль посредника. Он публикует объявления, получает деньги от покупателя, берет процент и остальное переводит третьему лицу. Покупателю отправляют нерабочий или недействительный подарочный сертификат, и на этом коммуникация завершается.

«В результате ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления», — рассказали в МВД.

В ведомстве призвали к осторожности при поиске работы.

До этого актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в шоу «Звезды сошлись», что попалась на уловку мошенников. Бледанс сообщила, что инцидент случился во время сильной жары в Москве. Она ожидала курьера с вентилятором, когда ей позвонили злоумышленники, которые представились доставщиками. Они попросили артистку назвать код из SMS-сообщения. Впоследствии злоумышленники получили доступ к управлению счетами артистки и сделали несколько заявок на кредиты.

