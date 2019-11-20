Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год

Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

По словам министра, Москва внесла подобное предложение Киеву 28 октября в ходе трехсторонней встречи по газу с участием Европейского Союза.

«Мы говорили, что вопрос транзита рассматриваем в том числе и с учетом объемов поставок на внутренний рынок напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа», — сказал Новак.

При этом министр пояснил, что 15 млрд кубометров газа — «это примерно те цифры, которые обсуждаются», в первую очередь к соглашению должны придти «Газпром» и «Нафтогаз».

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