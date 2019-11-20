Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Такое заявление он сделал в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».
При этом глава государства выразил сожаление, что реальные доходы россиян остаются практически на прежнем уровне.
«Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, это важнейшее направление работы правительства», — подчеркнул Путин.
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