Стали известны лидеры рейтинга лучших работодателей России

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России.

Эксперты выбирали лидеров, исходя из количества балов по различным пунктам. Среди метрики, показывающие, что каждая из компаний дает своим сотрудникам, были такие как зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение и создание рабочих мест. Также специалистов интересовала общественная польза компаний, она определялась по факторам развития инфраструктуры в регионах присутствия, востребованности, заботы об экологии и благотворительности.

Первом место с общим баллом 60,97 заняла российская горно-металлургическая компания Владимира Потанина «Норникель».

Вторую строчку получила принадлежащая семье Сулеймана Керимова золотодобывающая компания «Полюс» с 60,81 баллами. На третьей разместился «Газпромбанк», набравший 60,45 баллов.

В пятерку лидеров также вошел «Яндекс», количество баллов которого оказалось равно 58,15, и Polymetal с 55,71 баллами.