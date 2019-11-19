«Нафтогаз» выразил готовность к обсуждению транзита с «Газпромом»
close
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко покомментировали предложение российской компании «Газпром» о транзитном договоре. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в компании готовы к обсуждению предложений, однако важным условием назвал трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии.
Витренко добавил, что участие европейских партнеров необходимо для обепечения прозрачности и справедливости условий транзита.
Уточняется, что настоящий котракт «Нафтогаза» и «Газпрома» заканчивает свое действие в конце 2019 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
— Последний шанс: что «Газпром» предложил Украине
— В Госдуме назвали «жестом доброй воли» предложение «Газпрома» по транзиту газа