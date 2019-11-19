«Нафтогаз» выразил готовность к обсуждению транзита с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко покомментировали предложение российской компании «Газпром» о транзитном договоре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в компании готовы к обсуждению предложений, однако важным условием назвал трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии.

Витренко добавил, что участие европейских партнеров необходимо для обепечения прозрачности и справедливости условий транзита.

Уточняется, что настоящий котракт «Нафтогаза» и «Газпрома» заканчивает свое действие в конце 2019 года.

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