Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании «Газпром» к украинской компании «Нафтогаз» о продлении транзита газа. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.

Он назвал идею о продлении транзитного контракта со взаимным отказом сторон от претензий «неприемлемлимым».

Министр энергетики выразил особое недовольство альтернативным предложением российской компании о заключении нового годового договора и отказе от «арбитражей».

«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, - неприемлемо для Украины», — подчеркнул Оржель.

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