Промпроизводство в России выросло в октябре на 2,6%

Промышленное производство в России в октябре выросло на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат.

«Промышленное производство за октябрь выросло на 2,6% по сравнению с октябрем 2018 года и на 5,5% по сравнению с сентябрем 2019 года», — говорится в сообщении.

В январе-октябре показатель увеличился на 2,7%.

«На временном интервале в 10 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,4% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,4%, соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1,0% к периоду январь-октябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 0,6% к аналогичному периоду прошлого года», — цитирует сообщение RNS.

Ранее, в сентябре, промпроизводство в России выросло на 3% в годовом выражении.