СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

Российская сторона активно и успешно проводит дедолларизацию экономики, заключив соглашение об обмене валют со странами, у которых непростые взаимоотношения с Соединенными Штатами. Об этом пишет французская газета Les Echos.

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции. Как отмечает газета, для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Российский ЦБ заключил соглашения об обмене валюты со странами, «находящимися в деликатности» с США, такими как Иран, Китай и Турция.

Как пишет издание, ЦБ России отвернулся от доллара и предпочел проводит обмен другими странами, хотя чуть более трети всех активов российского суверенного фонда (около $125 млрд) приходится на доллар.

«Дедолларизация остается инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против Соединенных Штатов», — подчеркивает издание.

Газета отмечает, что в 2020 году Фонд национального благосостояния уменьшит долю своих инвестиций в доллар в пользу других валют.

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