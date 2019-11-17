Власти Украины сняли ограничения на рост тарифов на отопление

Украинский кабмин признал устаревшими предельные тарифы на отопление и горячую воду в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Украины.

До этого с просьбой отменить предельные тарифы обратилась к премьер-министру страны Ассоциация городов Украины.

Как подчеркивает ведомство, введение предельных тарифов на отопление и горячую воду также противоречит требованиям МВФ.

В кабмине заявили, что отмена постановления обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона, а также исключить возможность отключения газа в украинских городах из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

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