Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал «Газпрому» заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

По словам главы концерна Петра Возняка, PGNiG сможет удовлетворить внутренний спрос на газ без поставок из России. Среди главных партнеров страны по газовому вопросу он назвал США, Катар и Норвегию. Он также напомнил о покупке Польшей газовых месторождений в Северном море.

Ранее власти Польши сообщали, что страна стремится найти замену российскому газу и завершить действие Ямальского контракта, по которому Россия поставляет в республику 10 млрд кубометров газа в год.

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