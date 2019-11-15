В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Он оценил часть выступления российского лидера, в которой говорится о принятии европейского законодательства на Украине как корректную.

При этом в записи говорится, что «Нафтогаз» не откажется от судебных претензий к «Газпрому». Они планируют продолжить отстаивание интересов украинского государства в суде.

До этого Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину.