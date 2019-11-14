Семья Петрова решила продать «Рольф»

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, изучает возможность его продажи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление автодилера.

В заявлении компания объявила о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы «Рольф».

«Рольф» является крупнейшим автодиллером в России.

Группа принадлежит трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

В России суд заочно арестовал Петрова в сентябре.

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