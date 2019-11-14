В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств. Об этом сообщают «Известия».

Согласно комментариям крупнейших российских банков, в 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков. Операции осуществляются с помощью сервисов перечислений с карты на карту различных банков, благодаря которым можно отправлять деньги по номеру.

Россиянину достаточно лишь ввести данные карты, с которой нужно перевести средства, после этого ему звонят якобы работники банка и просят подтвердить перевод. Для этого они просят назвать код подтверждения из СМС, после чего деньги человека оказываются в их в руках.

Уточняется, что в сравнении с предыдущим годом, когда краж средств через систему сard2сard не было зафиксировано, в 2019-м это происходит по нескольку раз в месяц.

До этого был раскрыт новый способ кражи денег кибермошенниками.