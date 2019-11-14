Около 25 млн выделили на водоснабжение после жалобы пенсионерки Медведеву
Губернатор Алтайского края выделил из местного бюджета около 25 млн рублей для решения проблемы с горячим водоснабжением в микрорайоне Центральный после жалобы пенсионерки из села Санниково премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра строительства, транспорта и ЖКХ региона Ивана Гилева.
»Минстрой возьмет вопрос на особый контроль проектирование и реконструкцию, а если понадобится, то и модернизацию котельной», — сказал Гилев.
Как отмечается, для предварительного решения проблемы потребуется 20-25 млн рублей. Завершение работ запланировано на конец 2020 года.
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