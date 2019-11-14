Рубль повысился к доллару и евро

Рубль вырос к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

По данным на 10.01 по мск, курс доллара упал на 18 коп. и составил 64,17 руб. Евро, в свою очередь, снизился также на 18 коп. до 70,60 руб.

Фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,6% - до 62,73 доллара за баррель.

Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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