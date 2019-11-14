Глава «Роснано» назвал систему надзора в России проблемой для инноваций

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России направлена в противоположную от инноваций сторону. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, выполняющий контрольные функции лица не учитывают неизбежные риски.

«Сегодня для проверяющих наличие неудачной инвестиций в портфеле фонда — это статья Уголовного кодекса, предусматривающая от десяти до 15 лет строгого режима», — сказал Чубайс.

Он отметил, что инвестиционный портфель похож на паруса на корабле.

По словам главы «Роснано», судно не сможет продолжить ход, если часть парусов не выдержит шторма, по такому же принципу удачное вложение в инновационный проект может окупить провал всех остальных.

При этом он отметил, что очень высока роль государства в развитии инновационной отрасли.

Чубайс считает, что Силиконовая долина не смогла бы развиваться в отсутствии масштабных инвестиций со стороны Министерства обороны США.

В качестве положительного примера в России он привел национальный проект «Цифровая экономика».

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