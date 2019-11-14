России удалось избежать рецессии, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

Он добавил, что Россия ответственно относится к государственным финансам, поддерживает стабильность банковского и кредитного рынков, и стремится содействовать укреплению ключевых секторов экономики.

Путин добавил, что власти страны не считают, что нынешние темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.