Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

Как уточняется, его поднимут до 322 тысяч рублей. Исходя из этого, с наступлением 2020 года размер максимального пособия по уходу за ребенком составит 27,9 тысячи рублей ежемесячно.

Кроме того, максимальное пособие по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2 150 рублей до 2 301 рубля.

По имеющимся данным, наибольшей за 2019 год стала выплата в размере 301 095 рублей за 140 дней.

До этого Москалькова высказалась о том, что уход за ребенком должен стать официальной работой.