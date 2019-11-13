МЭА рассказало об увеличении спроса на нефть на 6,8% к 2025 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало базовый сценарий ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook предрек США увеличение оборотов добычи, согласно которому спрос на нефть в 2025 году увеличится на 6,8% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что спрос возрастет до 103,5 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу, ежегодно рост спроса составит 900 тысяч баррелей в сутки в развивающихся странах.

Кроме того, роста спроса к 2040 году ожидается на 9,8%, до 106,4 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, в России спрос на нефть возрастет с 3,2 млн баррелей в сутки за 2018 год на 0,2 млн баррелей в сутки к 2025 году, а с 2035 года ожидается снижение показателя до 3,3 млн баррелей в сутки.

Так в США спрос на нефть будет снижаться в долгосрочной перспективе. Этот показатель снизится в 2025 году до 18,4 млн баррелей в сутки, по сравнению с 2018 годом — 18,5 млн баррелей.

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