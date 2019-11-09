«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в Альянсе по развитию искусственного интеллекта

В России объявлено о создании первого межотраслевой Альянса по развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance).

В его состав вошли «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, Сбербанк, МТС и Российский фонд прямых инвестиций.

Соответствующее соглашение было подписано 9 ноября в ходе форума по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

Целью усилий компаний является достижение лидерских позиций на глобальных рынках в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Разработка и активное применение технологий искусственного интеллекта – одна из актуальных задач для российской экономики, заявил по итогам подписания документа председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Альянс способен стать эффективным инструментом для ее решения, — уверен Дюков. — Он объединяет компании из разных отраслей, которые уже имеют компетенции в сфере искусственного интеллекта. Как мы ожидаем, это даст синергетический эффект и откроет новые возможности для развития этой технологии в нашей стране».

Участники альянса предполагают совместную деятельность для упрощения внедрения технологий ИИ, будут сотрудничать в разработке нормативной базы для беспилотных автомобилей и воздушных судов.

В качестве ожидаемых эффектов от внедрения новых технологий к 2030 году также анонсирована возможность в два раза ускорить сроки освоения новых месторождений нефти, что даст существенный вклад в развитие российской экономики.

На форуме Artificial Intelligence Journey представили несколько проектов применения искусственного интеллекта для добычи, так называемой, «цифровой нефти». Ее удалось найти на Ямале в результате применения нейросети «Газпром нефти» для выявления скрытых залежей углеводородов. Анализ геологии и скважин с помощью искусственного интеллекта увеличил добычу нефти дополнительно на 70 баррелей в сутки.

При этом себестоимость ее извлечения на поверхность составила всего 1,5 доллара США за баррель, что уже по итогам пилотного проекта окупило все затраты на разработку технологии.

Ещё одна самообучающаяся программа - «Когнитивный геолог». Эта система путем вероятностных вычислений выстраивает детальные цифровые модели месторождений, которые по своим размерам могут превосходить многие страны Европы. Цикл геологического анализа при этом сокращается с 6 месяцев до 1-2 недель. Начиная с 2025 года цифровые технологии на этапе геологоразведки начнут приносить разработчикам около 6 млрд рублей ежегодного.