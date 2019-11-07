Россельхознадзор разрешил поставки в Россию четырем белорусским предприятиям

Россельхознадзор снял запрет с четырех белорусских предприятий на поставку своей продукции в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, поставки разрешены с 9 ноября 2019 года.

Речь идет о компаниях «Филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ПУП «Калинковичский молочный комбинат», ПУП «Миорский мясокомбинат» и ОАО «1-я Минская птицефабрика».

Решение о снятии запрета принято в связи с полученными от белорусской стороны материалами расследования в отношении продукции предприятий, также были приняты меры по устранению нарушений.

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