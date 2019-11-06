МВФ верит в рост экономики Украины на 3% в 2019 году

Украину ждет рост экономики на 3% в 2019 году. Об этом говорится в обновленном докладе для европейских стран Международного валютного фонда Regional Economic Outlook (REO).

Таким образом, фонд улучшил прогноз для Украины. Предполагается, что ее экономика будет расти на 3% в 2019 и 2020 годах, а в 2021-м покажет рост в 3,1%.



ВВП Германии по итогам текущего года может укрепиться на 0,5%, в последующие два года — на 1,2% и 1,4%. Ожидается, что экономика Франции в 2019 году вырастет на 1,2%, в 2020 и 2021 годах рост составит 1,3%. Экономика Великобритании продемонстрирует рост в 2019 году на 1,2%, в 2020-м на 1,4%, в 2021-м на 1,5%.

Самое значительное понижение прогноза, по данным МВФ, у Словакии — минус 1,1%. Фонд полагает, что экономика страны в 2019 году вырастет на 2,6%, а не на 3,7%, как предполагалось в апрельском докладе. Сильнее всего МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Венгрии. Ожидается, что в 2019 году экономика страны увеличится на 4,6%, в 2020-м году — на 3,3%, в 2021 году — на 2,9%.

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