Песков напомнил о позиции Путина по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задействование Стокгольмского арбитража украинской стороной мешает достижению договоренностей по транзиту газа между Россией и Украиной. Об этом сообщают «Известия».

Отвечая на вопрос о влиянии решения суда на переговоры по газу он сказал, что продолжение его задействования делает невозможным достижение каких-либо договоренностей между сторонами.

По мнению пресс-секретаря, для этого все судебные претензии должны быть исключены.

Песков также напомнил, что глава государства Владимир Путин изложил свою позицию по данному вопросу ранее в Будапеште. С тех пор она не изменилась.

До этого на пресс-конференции в столице Венгрии Путин призвал обнулить судебные претензии между российской и украинской компаниями, связанные с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов.