Песков напомнил позицию России по транзиту газа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неизменности озвученной ранее лидером государства Владимиром Путиным позиции по вопросу переговоров с Украиной насчет транзита российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос об уровне и качестве переговоров с Украиной о транзите российского газа, Песков отметил, что с момента выражения Путиным своего отношения к данной ситуации на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось.

«Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена», — подчеркнул Песков.

30 октября в Будапеште Путин заявил о готовности России к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.

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