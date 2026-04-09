OpenAI остановила ключевой проект из-за цен на энергоресурсы

Компания OpenAI приняла решение приостановить реализацию своего ключевого проекта в области ИИ-инфраструктуры в Великобритании, известного как Stargate UK. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

В качестве причин такого шага названы высокая стоимость электроэнергии и неопределенность в регулировании. Первоначально строительство дата-центра в рамках этого проекта планировалось начать в северо-восточной части Англии в первом квартале 2026 года.

OpenAI также отметила, что на приостановку повлияли опасения относительно политики британского правительства в сфере искусственного интеллекта, в частности, отсрочка принятия изменений, которые упростили бы компаниям использование контента, защищенного авторскими правами, для обучения моделей. Обсуждаемые поправки вызвали споры и разногласия.

«Мы продолжаем прорабатывать проект Stargate UK и продвинемся дальше, когда сложатся подходящие для долгосрочных инвестиций в инфраструктуру условия, в том числе, в плане регуляторной среды и стоимости энергоносителей», — заявили представители OpenAI.

Подчеркивается, что компания по-прежнему намерена развивать свое присутствие в Лондоне, который является ее крупнейшим центром исследований и разработок за пределами США.

Информация о планах по строительству дата-центра в партнерстве с британской компанией Nscale была обнародована OpenAI в сентябре прошлого года. Ожидалось, что реализация проекта привлечет значительные инвестиции в британскую индустрию искусственного интеллекта.

Глобальный проект Stargate, анонсированный OpenAI совместно с Oracle Corp. и SoftBank Group, предусматривает масштабные инвестиции в размере $500 млрд в создание инфраструктуры для развития искусственного интеллекта по всему миру.

Ранее OpenAI расторгла сделку с Disney на $1 млрд.