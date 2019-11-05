Компания Facebook сменила дизайн логотипа
Американская компания Facebook поменяла дизайн логотипа, чтобы люди не путали ее с одноименной социальной сетью. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Сегодня мы обновляем наш корпоративный брендинг, чтобы сделать более очевидными различия в продукции Facebook», — говорится в релизе.
Руководство намерено «еще больше» отделить компанию Facebook от приложения Facebook.
Как отмечается, в новом логотипе название компании написано заглавными буквами, шрифтом, разработанным непосредственно для Facebook. Логотип социальной сети пишется исключительно строчными буквами.
Обновленный логотип будет использоваться в описании принадлежащих ей сервисов и другой продукции. Приписка «from Facebook» (от Facebook) появится на стартовых страницах приложений Instagram, WhatsApp и ряда других.
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