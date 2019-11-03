В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что газотранспортная система (ГТС) Украины развалится без транзита российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он прокомментировал итоги трехсторонних переговоров по газу России, Украины и ЕК. Песков отметил, что все упирается в то, — нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины.

«Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил Песков.

По словам Пескова, пока трудно сказать, как будет развиваться данная ситуация, при этом Россия не может осуществлять транзит, если Украина против этого. Песков отметил, что продолжается «вакханалия в арбитраже».

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