Стало известно, когда пассажиры поедут по ж/д в Крым
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Первые пассажиры поедут в Крым по железнодорожной дороге в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтранса.
Как отмечается, впервые пассажиры смогу поехать по железнодорожной дороге до конца 2019 года. Это произойдет после ввода в эксплуатацию части моста через Керченский пролив.
Первые поезда поедут из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, уточняет ведомства.
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