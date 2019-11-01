Стало известно, когда пассажиры поедут по ж/д в Крым

Первые пассажиры поедут в Крым по железнодорожной дороге в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтранса.

Как отмечается, впервые пассажиры смогу поехать по железнодорожной дороге до конца 2019 года. Это произойдет после ввода в эксплуатацию части моста через Керченский пролив.

Первые поезда поедут из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, уточняет ведомства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Крыму ответили украинцам на просьбу вернуть поезда на полуостров

— Крым готов возобновить железнодорожное сообщение с Украиной

— На Украине требуют пустить поезда в Крым