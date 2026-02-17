Размер шрифта
Замешенный в деле Миндича экс-министр раскрыл, на какие деньги его сын учился в Швейцарии

Галущенко заявил, что за престижное образование его сына платил кум
Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-глава Министерства энергетики Герман Галущенко высказался относительно публикаций в прессе о дорогостоящем образовании своего сына. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По информации журналистов, сын политика на протяжении четырех лет является студентом швейцарского колледжа College Alpin Beau Soleil. Это учебное заведение входит в число самых престижных и дорогих в Европе: по данным СМИ, полный пакет, включающий обучение и проживание, может обходиться в сумму до $200 тысяч ежегодно. При этом в декларации чиновника эти траты не указаны.

По словам Галущенко, за образование его детей платит его кум. Имя он не назвал, но отметил, что человек, о котором идет речь, имеет официальные доходы. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что экс-министр использовал коррупционные деньги для оплаты образования своих детей.

Галущенко отверг обвинения НАБУ в отмывании денег через инвестфонд. По его словам, схема была прозрачной: частный инвестор вкладывался в покупку и реставрацию старой недвижимости в Швейцарии. Экс-министр назвал подозрение необоснованным, отметив отсутствие в нем конкретных фактов передачи ему денег.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли последствия задержания экс-министра энергетики Украины.
 
