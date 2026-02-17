Размер шрифта
В Индии рассказали, как Запад разрушает Украину

Экс-министр Сибал: через опосредованную войну с Россией Запад разрушает Украину
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в своем аккаунте в социальной сети X написал, что Запад разрушает Украину через опосредованный конфликт с Россией.

«Решение европейских проблем заключается не в том, чтобы истощить Россию, разжигая против нее опосредованную войну и тем самым подвергая Украину еще большим разрушениям, а в том, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров», — подчеркнул Сибал.

По его словам, переговоры будут основаны на сложных реалиях на местах. Страны Запада должны взять на себя моральную ответственность и «работать во имя мира посредством диалога, а не через укрепление военного потенциала Украины с целью заставить Россию вести переговоры на европейско-украинских условиях», добавил индийский политик.

16 февраля старший научный сотрудник американского Центра Стимсона Петр Слезкин и профессор Школы государственной политики Университета Мэриленда Джошуа Шифринсон в статье для американского журнала Foreign Affairs написали, что признание новой границы России и Украины помогло бы закончить конфликт, и это было бы выгодно как Киеву, так и его западным союзникам.

По словам обозревателей, противники международного признания новых территорий за Россией ошибаются, так как этот шаг, напротив, мог бы повысить безопасность Украины, облегчить ее послевоенное восстановление и поспособствовать международной стабильности.

Ранее профессор назвал «единственно возможный исход» конфликта на Украине.
 
