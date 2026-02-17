Мать выжившего в Охотском море Пичугина надеется, что его оправдают

Мать выжившего в Охотском море Михаила Пичугина Надежда надеется, что сына оправдают. Соответствующее заявление она сделала в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

»[Чтобы] совсем не наказывали, оправдали. [Произошло] стечение обстоятельств, он сам пострадал, столько перенес», — сказала Надежда Пичугина.

В то же время, мать погибшего во время дрейфа в Охотском море 15-летнего Ильи Наталья заявила в суде, что считает Михаила Пичугина виноватым в смерти юноши.

До этого сообщалось, что мужчина частично признал вину по ст. 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном») и ст. 327 («Использование заведомо подложного документа») Уголовного кодекса России. Ранее россиянин не соглашался с предъявленными ему обвинениями.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправились на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.

Ранее на Сахалине спасли водолаза, пробывшего 20 часов в ледяной воде.