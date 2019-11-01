США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госдепа.

Уточняется, что санкционные списки пополнит иранский строительный сектор, который «прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции». В связи с этим был введен запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения.

Кроме того, санкции затронули ядерную программу Ирана. Это обусловлено стремлением властей США сохранить наблюдение за ней, а также снизить риски ее распространения.

Отмечается, что также под запрет попали четыре вида материалов, например разновидности стальных труб, фольги, которые могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.

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