Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС

close
Президент Колумбии Иван Дуке Маркес (в центре), самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо... Президент Колумбии Иван Дуке Маркес (в центре), самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо...
Президент Колумбии Иван Дуке Маркес (в центре), самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо...
Marco Bello/Reuters

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что саммит был запланирован на ноябрь и должен был пройти в Сантьяго. Конференция была намечена на декабрь.

По его словам, это сделано в интересах граждан.

«Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего», — заявил Пиньера.

Он также добавил, что республика Чили сожалеет о всех проблемах и неудобствах, которые принесет отмена мероприятий.