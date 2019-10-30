Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что саммит был запланирован на ноябрь и должен был пройти в Сантьяго. Конференция была намечена на декабрь.

По его словам, это сделано в интересах граждан.

«Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего», — заявил Пиньера.

Он также добавил, что республика Чили сожалеет о всех проблемах и неудобствах, которые принесет отмена мероприятий.