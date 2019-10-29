Подсчитаны расходы бюджета от льгот в новой системе пенсионных накоплений

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что расходы бюджета от налоговых льгот в новой системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей до 2030 года. Об этом информирует ТАСС.

Он пояснил, что таков размер прямых расходов исходя из проделанного расчета. В момент подготовки системы просчитывались все возможные последствия от введения такого финансирования.

Моисеев также отметил, что без стимулирования долгосрочных накоплений выполнить указ президента по доведению доли объема инвестиций в ВВП до 25% к 2024 году будет трудно.

Замминистра также пояснил, что прямые расходы будут перекрыты доходами. Они начнут поступать через несколько лет в бюджеты всех уровней за счет «возврата через рост инвестиций, рост прибыли предприятий, соответственно, рост налоговой базы».

Уточняется, что новые налоговые льготы будут предоставлены гражданам и работодателям.

До этого в России была представлена новая система пенсионных накоплений.