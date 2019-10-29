Песков раскрыл условие для заключения договоренностей по газу с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль провел двусторонние консультации по газу с Украиной, в ходе которых были озвучены условия по его транзиту, информирует ФАН.

По словам Пескова, чтобы достичь договоренностей между странами, сначала необходимо урегулировать судебные тяжбы.

Он также отметил, что Россия высказала свою позицию и некоторые судебные претензии по данному вопросу, которые необходимо решить для заключения соглашений.

Уточняется, что очередные консультации по газовому вопросу состоялись в Брюсселе 28 октября. Российскую Федерацию на них представлял министр энергетики страны Александр Новак, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еврокомиссия разочарована итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

— Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией