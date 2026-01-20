Назван простой способ сделать чтение полезным для здоровья

Постоянное пролистывание новостей и соцсетей подрывает способность людей к осмысленному чтению и делает их более уязвимыми к дезинформации, считают исследователи в области когнитивной науки и грамотности. В условиях, когда средний человек проверяет смартфон более сотни раз в день и проводит с ним несколько часов, навыки критического восприятия текста становятся не менее важными, чем раньше — но именно они сегодня ослабевают. Об этом сообщает портал The Conversation.

Ученые отмечают, что современные цифровые платформы поощряют поверхностное потребление информации. Алгоритмы подстраивают ленту под уже знакомые взгляды пользователя, многократно повторяя одни и те же идеи. Это усиливает эффект «иллюзорной правды»: информация кажется достоверной просто потому, что с ней часто сталкиваются. В результате человек меньше анализирует прочитанное и реже задается вопросом о его надежности.

На этом фоне исследователи противопоставляют «думскроллингу» так называемое глубокое чтение — вдумчивую работу с текстом, которая требует внимания, усилий и эмоционального вовлечения. Речь идет не просто о понимании смысла, а о способности сопоставлять факты, делать выводы, замечать противоречия и учитывать разные точки зрения. Такой тип чтения активирует более сложные когнитивные процессы и, как показывают данные, может снижать восприимчивость к ложной информации.

Хотя глубокое чтение требует больше ментальных ресурсов и иногда вызывает раздражение или усталость, оно приносит долгосрочные психологические выгоды. Исследования связывают осмысленное внимание и интеллектуальное усилие с уменьшением одиночества и тревожности. Напротив, чрезмерное использование смартфона и социальных сетей ассоциируется с ростом скуки, социальной изоляции и экзистенциального беспокойства.

Интересно, что социальные форматы могут работать и в пользу чтения. Онлайн-сообщества, где люди обсуждают книги, фильмы или сериалы, показывают, что даже в цифровой среде сохраняется запрос на анализ и интерпретацию, а не только на быстрый контент. Совместное чтение и обсуждение текстов, по мнению ученых, помогает поддерживать интерес к сложным произведениям и формировать устойчивую читательскую мотивацию.

Специалисты подчеркивают: речь не идет о полном отказе от соцсетей или короткого контента. Важнее осознанный выбор режима потребления информации. Даже небольшая пауза перед тем, как поверить или поделиться новостью, снижает риск принятия ложных утверждений. Умение замедляться, перечитывать сложные фрагменты и размышлять над прочитанным становится ключевым навыком в эпоху информационного шума.

По мнению исследователей, регулярная практика глубокого чтения — будь то художественная литература, эссе или научно-популярные тексты — может стать эффективным способом противостоять дезинформации и одновременно поддерживать психическое благополучие. В мире бесконечной прокрутки умение задержаться на одном тексте приобретает новое значение.

