Трамп пообещал разрешение ситуации с Гренландией

Трамп объявил, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал на брифинге с журналистами, что разрешение ситуации с Гренландией обрадует НАТО. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, что мы придумаем что-нибудь, чему в НАТО будут очень рады и чему мы будем очень рады. Но (Гренландия - прим. ред.) нужна нам в целях безопасности», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также сообщил журналистам, что ему предстоит визит в Швейцарию на Всемирный экономический форум, где у него запланировано много встреч по вопросу Гренландии. При этом он выразил надежду, что эти мероприятия пройдут очень хорошо.

До этого американский президент усомнился в готовности стран, входящих в блок НАТО, прийти на помощь США в случае вооруженного конфликта. В то же время он отметил, что в случае возникновения такой необходимости Соединенные Штаты направят свои вооруженные силы в регион конфликта, если там будет разворачиваться контингент страны, входящей в Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что Дания планирует отправить в Гренландию тысячу солдат.

