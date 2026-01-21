Размер шрифта
Названа неочевидная причина постоянной головной боли

В НовГУ предупредили о связи неправильного прикуса с головными и лицевыми болями
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Новгородского университета раскрыли, что неправильный прикус, а также скрежетание зубами (бруксизм) могут приводить к возникновению сильных хронических головных болей, рассказали в НовГУ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, хронической лицевой и головной болью страдает до 20% взрослого населения. Часто люди годами получают лечение с непродолжительным результатом у разных специалистов. Во многих случаях причиной боли может служить скрежетание зубами и неправильный прикус. Из-за этого жевательные мышцы работают в режиме хронической перегрузки, что приводит к спазмам и боли, которая может отражаться в голову, шею и даже плечи.

Ученые НовГУ заметили противоречие в исследованиях этой проблемы: в одних работах при неправильном прикусе регистрировали увеличение активности жевательных мышц, в других — ее снижение.

«По результатам нашего исследования пациентов с нарушениями прикуса в сочетании с бруксизмом выявлена повышенная возбудимость жевательных мышц: нервный импульс проходит быстрее и вызывает сокращение мышцы за более короткое время. Мышцы находятся в состоянии «повышенной готовности». Однако при этом амплитуда сигнала — его сила — снижается. Оказывается, мозг воспринимает постоянное сжатие или скрежет зубами как своеобразную тренировку, — сообщила руководитель исследования, заведующая кафедрой дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ, профессор Елена Булычева.

В ответ двигательная кора головного мозга перестраивается, теряет пластичность и начинает постоянно посылать мышцам команду напрягаться, даже когда в этом нет необходимости. Так формируется порочный круг: бруксизм и неправильный прикус дают перегрузку мышц, которая вызывает перестройку мозга, и уже она приводит к хроническому спазму и болям.

«Боковой сдвиг челюсти при бруксизме создает перекрестный мышечный дисбаланс, где одни мышцы совершают активную тягу — это «двигатели» смещения, а другие являются «стабилизаторами», пытаясь предотвратить последствия этой тяги. Так, на стороне смещения челюсти в роли такого «стабилизатора» выступает собственная жевательная мышца, чья активность возрастает на 187% по сравнению с нормой. На противоположной стороне латеральная крыловидная мышца берет на себя роль «двигателя» смещения: активность ее верхней головки превышает норму на 141%, а нижней — на впечатляющие 183%», — пояснила специалист.

В таком состоянии собственно жевательная мышца на стороне сдвига постоянно перенапряжена, а на противоположной — растягивается и находится в состоянии постоянного болезненного спазма. Это не только усиливает боль, но и может менять овал лица, делая его более «квадратным».

Теперь терапия может быть направлена не только на снятие симптомов (боль, скрежет), но и на разрыв порочного круга: коррекцию прикуса для устранения первопричины и восстановление нормальной работы нейромышечного аппарата.

