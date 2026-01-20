Размер шрифта
Карельская пенсионерка потеряла сбережения, пытаясь заработать на лайках в маркетплейсе

В Карелии пенсионерка лишилась сбережений, пытаясь заработать на лайках
В Карелии пожилая женщина решила заработать на лайках в маркетплейсе и лишилась своих сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

С пенсионеркой связались неизвестные, представившиеся сотрудниками популярного маркетплейса, и предложили ей легкий заработок на лайках. После исчерпания лимита на задания аферисты сообщили, что для продолжения «заработка» и вывода средств ей нужно также выкупать товары.

Пожилая женщина начала отправлять деньги, выполняя новые условия, пока ее банк не заблокировал карту из-за подозрительных операций на общую сумму свыше 190 тысяч рублей. После этого связь с преступниками прервалась, а чат, где они общались, удалился.

В ходе беседы с полицейскими пенсионерка рассказала, что не была знакома с подобной схемой обмана. Детали случившегося и причастные к обману женщины лица устанавливаются.

Ранее в Череповце после звонка из службы доставки россиянка лишилась 6,3 млн рублей.

