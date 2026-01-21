Россиянка инвестировала в мошенников 15 млн рублей, взятые в кредит

На Кубани женщина инвестировала в мошенников взятые в кредит 15 млн рублей

На Кубани 54-летняя женщина взяла в кредит крупную сумму и отдала все мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Отрадненском районе — местная жительница несколько месяцев общалась с телефонными аферистами. Представившись брокерами, преступники убедили ее оформить кредит для «выгодного инвестирования». После этого жертва одну часть суммы перевела злоумышленникам, а другую передала им через курьеров.

Ущерб от действий мошенников составил около 15 млн рублей. Правоохранителям удалось поймать криминального курьера, которым оказалась 34-летняя россиянка, когда пособница аферистов явилась за очередной порцией денег.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сообщница аферистов заключена под стражу, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее карельская пенсионерка потеряла сбережения, пытаясь заработать на лайках в маркетплейсе.