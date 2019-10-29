Эксперты вычислили потери россиян от контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года. К такому выводу пришли экономисты, сообщает «Коммерсантъ».

Специалисты РАНХиГС и ЦЭФИР исследовали эффекты продуктового эмбарго, действующего пять лет.

Выяснилось, что в среднем потери потребителей равны 3 тыс. руб. на человека в год, что составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Однако успех все-таки был замечен в производстве помидоров, свинины и птицы. Так, реальные цены на данные продукты выросли к 2016 году, но последующий рост внутреннего производства к 2018 году привел к падению цен ниже уровня 2013 года и рост потребления.

Бриф исследования «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя» опубликован на форуме исследований Восточной Европы и переходных экономик.

До этого итальянские фермеры оценили последствия российского продэмбарго.