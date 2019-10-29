В России начали действовать налоговые льготы для дачников

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Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Об этом сообщает «Парламентская газета».

На это правительство натолкнуло принятие закона о ведении гражданами садоводства и огородничества.

Налог на прибыль теперь не будет распространяться на взносы за приобретение, создание, а также содержание имущества общего пользования. Кроме того от него освободят взносы за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и расположены в границах территории садоводства или огородничества.

Также налог на прибыль дачникам не придется платить за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Как отмечается, данные изменения в Налоговом Кодексе распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

До этого порядок взыскания долгов с дачников стал проще.