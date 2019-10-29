В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Об этом сообщает «Парламентская газета».
На это правительство натолкнуло принятие закона о ведении гражданами садоводства и огородничества.
Налог на прибыль теперь не будет распространяться на взносы за приобретение, создание, а также содержание имущества общего пользования. Кроме того от него освободят взносы за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и расположены в границах территории садоводства или огородничества.
Также налог на прибыль дачникам не придется платить за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.
Как отмечается, данные изменения в Налоговом Кодексе распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.