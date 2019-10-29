Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности россиян

В Министерстве экономического развития России предложили изменить порядок вычисления уровня бедности населения страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, ведомство подготовило соответствующий законопроект, согласно которому с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах россиян.

В дальнейшем сведения будут поступать в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Кроме того, анализ уровня бедности будет проведен после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР.

Информация о конечных данных будет опубликована 29 декабря.

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