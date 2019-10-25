Суд потребовал от англоязычных СМИ удалить материалы о Дерипаске

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Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во... Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во...
Президент, член совета директоров РУСАЛ Олег Дерипаска во время Восточного экономического форума во...
Александр Вильф/РИА «Новости»

Суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к нескольким англоязычным СМИ, передает РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет о публикациях в The Nation, The Telegraph и The Times, после которых Дерипаска попал под санкции США.

Бизнесмен потребовал обязать ответчиков удалить из интернета эти материалы и опубликовать опровержения.

Комментариев представителей изданий не поступало.

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