Суд потребовал от англоязычных СМИ удалить материалы о Дерипаске

Суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к нескольким англоязычным СМИ, передает РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет о публикациях в The Nation, The Telegraph и The Times, после которых Дерипаска попал под санкции США.

Бизнесмен потребовал обязать ответчиков удалить из интернета эти материалы и опубликовать опровержения.

Комментариев представителей изданий не поступало.

