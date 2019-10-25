Суд потребовал от англоязычных СМИ удалить материалы о Дерипаске
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Суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к нескольким англоязычным СМИ, передает РИА «Новости».
Уточняется, что речь идет о публикациях в The Nation, The Telegraph и The Times, после которых Дерипаска попал под санкции США.
Бизнесмен потребовал обязать ответчиков удалить из интернета эти материалы и опубликовать опровержения.
Комментариев представителей изданий не поступало.
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